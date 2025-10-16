宇良（右）を上手投げで下す大の里＝ロンドン（共同）【ロンドン共同】大相撲のロンドン公演が15日、34年前の前回と同じロイヤル・アルバート・ホールで開幕し、両横綱は大の里が宇良を、豊昇龍が伯桜鵬をともに上手投げで下して白星発進した。幕内の取組は20番行われ、力勝負やさまざまな技で会場を魅了した。公演は19日まで行われ、5日間の成績で優勝を争う。関脇若隆景は40歳のベテラン玉鷲に屈した。関脇霧島は王鵬を退け