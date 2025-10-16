広島県警は16日、広島市東区の住宅で見つかった遺体が、近くに住む女性（71）と確認されたと明らかにした。死因は頸部圧迫による窒息死と判明し、殺人容疑で捜査。発見現場の住宅に住む男が事情を知っているとみて、話を聴いている。