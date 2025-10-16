３４年ぶりとなる大相撲のロンドン公演が１５日、ロイヤル・アルバート・ホールで開幕した。公演は１９日まで行われる。ロンドンの街並みに突如登場した「スモウレスラー」の姿は反響を呼んでおり、現地メディアも大きく取り上げた。ビートルズのアルバム「アビイ・ロード」で有名な横断歩道を歩いた隆の勝、若元春、阿炎、大栄翔の姿に、英「デイリーメール」紙は「この交差点でポーズを取った観光客は初めてではない。しかし