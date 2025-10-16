日本サッカー協会は１６日、１１月１４日に愛知・豊田スタジアムで開催されるキリンチャレンジカップ２０２５において、日本代表の対戦相手がガーナ代表に決まったと発表した。１４日にブラジルから歴史的初勝利を挙げた日本代表はＦＩＦＡランキング１９位。ガーナ代表は同７５位。ガーナ代表はアフリカ予選を突破し、Ｗ杯出場を決めている。