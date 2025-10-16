自民党の高市総裁は、連立政権を見据えて行っていた日本維新の会の藤田共同代表との政策協議を終えました。改めて自民党と維新の連立が成立した場合の各会派の人数を見ていきます。衆議院では足して231となるため過半数まであと2となります。参議院では119となるため過半数まではあと6となります。安定した政権運営のためには過半数が衆参でほしいところですが、そんな中、参議院で気になる動きが1つありました。政治団体の「NHKか