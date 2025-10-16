モデルのジョナサン・シガー（41）が16日、TOKYO MX「5時に夢中!」（月〜金曜午後5時）に生出演。結婚を発表した。ジョナサンは番組冒頭で「私ジョナサン・シガーは結婚します」と宣言。相手は一般人で、同日に婚姻届を出したという。ジョナサンはNHK連続テレビ小説「あんぱん」に出演していた。