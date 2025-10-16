10月15日に各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第3節が開催。各会場で好スタッツを残した選手たちが、主要スタッツのシーズン平均ランキングでも上位に名を連ねている。 得点ランキングでは、獲得したフリースロー10本を全て沈め17得点を挙げたトレイ・ケルが平均22.4得点でトップに。2位には30得点で今シーズン初勝利のアルバルク東京をけん引したセバスチャン・サイズが平