日本サッカー協会(JFA)は16日、U-19日本女子代表候補メンバーを発表した。今年4月に日本女子代表に招集された眞城美春(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)が選出されている。同代表候補は10月20日から23日まで福島のJヴィレッジで活動。22日のトレーニングマッチでは、ふたば未来学園高(男子)と対戦する。■スタッフ監督:井尻明コーチ:鈴木木乃実サポートコーチ:佐藤令治GKコーチ:小林忍フィジカルコーチ:川原布紗子■選手▽GK岩