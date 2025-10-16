日本サッカー協会(JFA)は16日、日本代表は11月14日に豊田スタジアムで開催されるキリンチャレンジカップ2025でガーナ代表と対戦することを発表した。11月シリーズは14日と18日に試合を開催。18日は国立競技場でボリビア代表と対戦することがすでに決定していた。