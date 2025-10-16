大丸松坂屋百貨店メタバース事業は、大丸・松坂屋オリジナル3Dアバター販売開始2周年の感謝を込めて、「2周年記念 衣装セール＆VRChatイベント」を開催すると発表した。 今回のセールでは、10月17日より3日間限定で、販売開始後初となる3D衣装セールを実施する。30種の衣装が通常商品価格から50％OFFとなる。 また、既存販売されている商品から、新たにVRChat向けアバター4種が