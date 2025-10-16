きょう（１６日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比６０５円高の４万８２７７円と大幅続伸。３連休明けとなった１４日に１２４１円安という波乱に見舞われたが、前日ときょうと合わせ１４００円以上の上昇となり、公明党の連立離脱と米中対立の先鋭化を嫌気した売りの集中砲火から完全に立ち直った格好である。もちろん、ここから先も政局を絡めた売り方の揺さぶりが波状的に続く可能性はあるのだが、前週末からここま