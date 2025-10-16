今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、自民党と日本維新の会との協議の行方が影響を与えそうだ。予想レンジは１ドル＝１５０円５０銭～１５２円３０銭。 自民党の高市早苗総裁と日本維新の会の吉村洋文代表が１５日に会談し、吉村氏は会談後の記者会見で「政策協議がまとまれば、首相指名選挙で高市氏に投票することになる」と述べた。次期政権が財政拡張的な政策に傾くとの思惑が広がるなか、日米財務