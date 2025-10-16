ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦に向けて、本拠地ドジャースタジアムで前日練習に臨んだ。第4戦での先発登板が予定されている大谷は、ブルペンで投球練習を行った後、屋外フリー打撃に参加。計32スイングで14本の柵越えをマークしたほか、推定飛距離150メートルの特大弾も放ち、笑顔を見せていた。 ■異例の「