札幌市西区山の手で2025年10月16日、クマが目撃されました。午後4時半ごろ、札幌市西区山の手５条１０丁目で、自宅の中にいた目撃者から警察に「木の下にクマがいる」という趣旨の通報がありました。目撃されたのは体長1.5メートルほどのクマ1頭で、通報を受けて駆けつけた警察官も、山の方へ立ち去るクマの姿を確認したということです。