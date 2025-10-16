不正に入手した個人情報で他人名義のクレジットカードを勝手に作り、現金を引き出したなどとして中国籍の男女4人が逮捕されました。警視庁によりますと杜晶江容疑者ら4人は、不正に入手した他人のクレジットカード情報を使って、今年2月から3月にかけて勝手に新たなカードを作り、現金を引き出したり、スマートフォンをだまし取ったりした疑いが持たれています。4人は、クレジットカード会社から漏えいしたとみられる個人情報を入