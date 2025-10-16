ロッテは１６日、ＭＡＲＩＮＥＳＦＡＮＦＥＳＴ２０２５フルジップパーカーとフェイスタオルの予約販売を１７日１２時からマリーンズオンラインストアで数量限定で開始すると発表した。フルジップパーカーは１１月２３日に開催されるファン感謝デー「ＭＡＲＩＮＥＳＦＡＮＦＥＳＴ２０２５」で選手も着用する。当日は選手が「ＴＥＡＭＷＨＩＴＥ」と「ＴＥＡＭＢＬＡＣＫ」に分かれてさまざまな対決イベントを