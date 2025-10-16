16日午前10時ごろの石川・輪島市ではザーザー降りの雨が傘をたたきつけていました。低気圧が北陸から東北付近を通過する影響で、大気の状態が非常に不安定となりました。一方、肌寒くなった東京都内のランチタイムでは、新宿区大久保公園で開催されている「ラーメンフェス」を訪れる人たちの姿がありました。都心は朝から雨が降ったりやんだりと曇り空となり、正午の気温も19.7度と20度を下回り絶好のラーメン日和となっていました