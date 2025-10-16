『オッペンハイマー』でアカデミー賞を獲得したクリストファー・ノーラン監督が、『THE SMASHING MACHINE（原題）』で伝説のレスラー、マーク・ケアーを演じたドウェイン・ジョンソンを称賛した。【写真】ドウェインが公開した『THE SMASHING MACHINE』場面写真Varietyによると、ノーラン監督が先日、全米監督協会（DGA）のポッドキャスト『The Director’s Cut』に出演し、同作の監督ベニー・サフディと対談。ドウェインの演