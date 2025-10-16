日本サッカー協会は１６日、１１月１４日（金）に愛知・豊田スタジアムで開催する国際親善試合において、日本代表がガーナ代表と対戦することが正式に決定したと発表した。ガーナはＦＩＦＡランキング７５位で、北中米Ｗ杯アフリカ予選ではＩ組首位で、２大会５度目の出場を決めている。ＭＦクドゥス（トットナム）らを擁する。