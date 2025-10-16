◆第７８回秋季全道高校野球大会▽準々決勝北照３―２駒大苫小牧（１６日・プレド）１３年ぶりのセンバツ甲子園出場を狙う北照が駒大苫小牧に３―２で勝利し、優勝した２０１２年以来の４強入りを決めた。２回戦の北海戦に続き先発マウンドに上がったのは、背番号１の島田爽介（２年）。１３３球で完投した前日の疲れを感じさせず、「最初から全力で、ずっとギアを上げていた」。先制を許したが、変化球中心の組み立てで大