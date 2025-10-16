◆男子プロゴルフツアーメジャー第３戦日本オープン第１日（１６日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）第１ラウンドは霧と日没による視界不良のため午後４時３２分に中断、その後サスペンデッドとなった。２４人がホールアウトできなかった。プロ２年目の岡田晃平（フリー）は２バーディー、１ボギーの１アンダー６９で回り、首位と２打差の暫定３位につけた。２０２２年日本アマチュアを制した２３歳が、赤星