アップルは「M5」チップを搭載した「iPad Pro」の新モデルを発表しました。 ↑M5を搭載した新型「iPad Pro」（画像提供／アップル）。 M5は各コアに「Neural Accelerator」を備えた次世代のGPUを搭載。これにより、「M4」搭載のiPad Proより最大3.5倍のAIパフォーマンスを発揮し、「M1」搭載のiPad Proより最大5.6倍高速になりました。 新型iPad Proはアップル独自開発の「N1」チップを搭載し、最新のWi-Fi規格「Wi-Fi 7