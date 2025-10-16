福岡県太宰府市の自宅で出産した後に死亡した赤ちゃんの遺体を、ゴミ袋に入れて放置したとされる35歳の母親の初公判です。母親は起訴内容を認め、検察は懲役1年6か月を求刑しました。死体遺棄の罪に問われているのは、太宰府市の無職、西麻紀被告（35）です。起訴状によりますと、西被告はことし3月、自宅アパートで、出産した後に死亡した女の赤ちゃんの遺体をゴミ袋に入れ、廊下に放置したとされています。福岡地裁で16日