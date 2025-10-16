紙おむつを販売する自動販売機提供：岡山市公園協会 「おむつを忘れた」そんな時に便利な自動販売機が、岡山市南区の公園に登場しました。 浦安総合公園に設置されたのは、赤ちゃん用の紙おむつを購入できる自動販売機です。紙おむつ2枚入り（300円）、お尻拭き70枚入り（160円）のほか、生理用品や飲料も販売しています。 導入した岡山市公園協会は、おむつを忘れた時や手持ちのおむつが少ない場合も、ゆっくり安心し