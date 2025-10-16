経済学者・成田悠輔さんがゲストと「聞かれちゃいけない話」をする連載。今回のゲストは、室伏広治さんです。【画像】室伏広治氏と成田悠輔氏◆◆◆人の根源としてのスポーツ室伏スポーツがどうしてこれほど人々を熱狂させるのか。やはり「共感」だと思いますね。オリンピックのようなイベントになると、文字通り世界中が同時に沸くわけで、そういうものって、他にほとんどない。共感の要素を分解すると、もちろんパフォーマン