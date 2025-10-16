広西チワン族自治区の欽州港のふ頭で荷降ろしする貨物船。（９月１６日、ドローンから、南寧＝新華社記者／張愛林）【新華社北京10月16日】中国国家発展改革委員会の予測によると、中国の国内総生産（GDP）は2025年、140兆元（1元＝約21円）に達する見通しだ。第14次5カ年規画（2021〜25年）期間中、中国GDPは110兆元、120兆元、130兆元と相次いで大台を突破しており、140兆元は新たな節目となる。中国GDPは世界全体の約17％を