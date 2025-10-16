日本サッカー協会は16日、日本代表が来月14日に豊田スタジアムで行う国際親善試合の相手がガーナに決まったと正式発表した。ガーナはFIFAランク75位。12日に2大会連続5度目のW杯出場を決めた。対戦成績は日本の5勝3敗。W杯に向けてアフリカ勢特有の身体能力、リズムを体感できるメリットは大きい。森保一監督は協会を通じ「2022年のキリンカップで対戦したガーナ代表戦では我々が勝利しましたが、アフリカのチームらしく、身