14日、静岡･磐田市にある国内最大級のクリーニング工場が報道陣に初公開されました。毎日、数万枚のユニフォームを洗濯する巨大工場の秘密とは？14日、私たちが訪ねたのは磐田市にある「ウェアラ静岡工場」。建物の広さは4000平方メートル。2017年から稼働する巨大クリーニング工場の内部が報道陣に初めて公開されました。創業37年の「ウェアラ」は総合商社大手「三井物産」の子会社で、業務用ユニフォ