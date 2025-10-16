１６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１５８円２８銭（０・３９％）高の４万４９９円６１銭だった。２日連続で上昇した。全銘柄の約５８％にあたる１９５銘柄が値上がりした。自民党と日本維新の会が、連立政権の樹立を視野に入れた政策協議入りで一致した。市場では、政局を巡る不透明感が後退したと受け止められ、人工知能（ＡＩ）や半導体関連株を中心に買われた。個別銘