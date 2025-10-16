〈「東京の地下には“見えない川”が流れている」61年前にコンクリートで封印され…目黒区〜品川区の約6.5キロを流れる“暗渠河川”に隠されたヒミツ〉から続く1時間ほどの雨だったにもかかわらず、東京23区の南部を中心に都内で1628軒もの浸水が発生した2025年9月11日の豪雨（浸水軒数は9月26日時点の東京都のまとめ）。被害は目黒区から品川区にかけて地下を流れる立会川(たちあいがわ)の「流域」で大きかった。なぜなのか。も