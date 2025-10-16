次の総理大臣をめぐり、16日も政治が動いています。自民党が午後3時すぎから行っていた日本維新の会との連立協議が終了しました。中継です。協議は1時間以上行われていましたが、終了後、出席者の一人は「まだキャッチボールが必要だ」と話していて、17日も継続して協議を行うことになりました。連立協議では、維新側から自民側に対し12の政策項目を提示しました。社会保険料の引き下げを含む社会保障改革や副首都構想に加え、経済