「TVガイド」「TVガイドPERSON」などを発刊する東京ニュース通信社は、今をときめく若手俳優・ボーイズグループが一挙登場する最旬グラビア＆ムービーマガジン「TVガイドdan vol.57」を10月16日に発売。表紙をFANTASTICS from EXILE TRIBE・八木勇征、裏表紙を庄司浩平が飾っている。【写真】裏表紙を飾った注目の若手俳優・庄司浩平の微笑みカット最新号の「vol.57」は、現在放送中のドラマ「推しが上司になりまして フルスロット