犬がイヤイヤ期にみせる行動 犬が突然、反抗的な態度をみせるようになってしまうことがあります。成長する過程で、自我が強くなる時期があるためです。その時期を「犬のイヤイヤ期」と呼んでいます。 人間の場合では、1歳～2歳の頃にイヤイヤ期が起こり、3歳になる頃には落ち着くとされているのですが、犬の場合では、子犬にも成犬にも、そして老犬にもイヤイヤ期が起こることがあります。 1.お散歩を嫌がるようになる