全国にフルサービス型の喫茶店を展開するコメダは、全国のコメダ珈琲店で16日から数量限定で、竹下製菓の人気チョコレートバーアイス『ブラックモンブラン』と、祇園辻利の「宇治抹茶」とコラボレーションした『シロノワール ブラックモンブラン -宇治抹茶仕立て-』『ブラックモンブランパフェ -宇治抹茶仕立て-』を販売する。【写真】食感楽しい！『シロノワール ブラックモンブラン -宇治抹茶仕立て-』『ブラックモンブラン