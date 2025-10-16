吉野家は、グループ会社ウィズリンクが展開する広島発のラーメンブランド『ばり嗎(ばりうま)』と初めてコラボレーションした新メニュー「ばり嗎監修 とんこつ醤油牛鍋膳」を、10月17日11時より全国の店舗(一部を除く)で発売する。また同日より、毎年好評の冬の定番メニュー「牛すき鍋膳」も発売する。いずれもご飯の増量・おかわりは無料で、テイクアウトも可能。税込327円追加することで、肉2倍盛りも選べる。吉野家