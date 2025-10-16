KDDIは、アップルの「iPad Pro」を10月22日に発売する。17日8時から予約を受け付ける。 新しい「iPad Pro」は、アップル独自チップの新型「M5」を搭載し、AI関連の処理性能を向上させている。Ultra Retina XDRディスプレイを備え、Apple Pencil Proなどをサポート。 auショップなどで販売される。価格と予約についてはauのWebサイトで案内される。