安心感のある日々や豊かな老後を過ごすためには、何が必要か。元トレーダーの田内学氏は「老後資金問題は、お金だけで解決できる問題ではない。孤独なお金の不安から抜け出すためにもっと重要なものが他にある」という――。※本稿は、田内学『お金の不安という幻想一生働く時代で希望をつかむ8つの視点』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Ridofranz※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Rid