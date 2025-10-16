◇MLB ア・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ブルージェイズ 13-4 マリナーズ(日本時間16日、T-モバイル・パーク)マリナーズは試合には負けましたが、主砲カル・ローリー選手にポストシーズン3本目の本塁打が飛び出し、レギュラーシーズンとポストシーズンを含めた年間本塁打数を63本としました。ローリー選手は今季レギュラーシーズンで60本の本塁打を記録。ヤンキースに所属するアーロン・ジャッジ選手が2022年に記録したア・リーグ