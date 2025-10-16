オンラインで記者会見するラグビー日本代表のハットリー・ヘッドコーチ代行（右）と奥井＝16日（（C）JRFU）日本ラグビー協会は16日、オーストラリア代表の下に位置する同国A代表との強化試合（18日・ヨドコウ桜スタジアム）に臨む日本代表の登録メンバーを発表し、FB矢崎（早大）が先発に名を連ねた。代表2キャップで24歳のフランカー奥井（トヨタ）がゲーム主将を務める。代表経験の少ない選手が主体の構成。試合は代表キャ