岩手県北上市の温泉で露天風呂を清掃中だった50代男性の行方が分からなくなっています。警察は現場の状況などからクマによる被害とみて男性の捜索を続けています。【映像】クマ被害があったとみられる現場付近の様子午前11時15分ごろ、北上市和賀町岩崎新田にある瀬美温泉の支配人から「午前10時ごろ男性露天風呂に清掃に入った50代男性従業員の姿が見えない。露天風呂に血痕のようなものがある」と警察に通報がありました。