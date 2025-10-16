17日（金）は本州付近を通過した前線が日本の東へと進み、日本付近は高気圧に覆われるため、全国的に晴れる所が多くなるでしょう。北日本や北陸では明け方頃まで雨の降る所がありますが、次第に天気は回復する見込みです。16日（木）は北日本や東日本では平年を下回る気温となった所もありましたが、17日は晴れて気温が上がり、東日本でも日中は25℃を超える所が多くなりそうです。16日の肌寒さから一転して、東日本では日中は半袖