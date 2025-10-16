楽天は16日、渡邊佳明（28）が神奈川県内の病院にて「右肘関節クリーニング術」を行ったことを発表した。試合復帰まで3〜4か月を要する見込みだという。渡邊は横浜高・明治大を経て2018年ドラフト6位で楽天に入団。7年目の今季は75試合に出場し打率.279、0本塁打、19打点の成績を残していた。