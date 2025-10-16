マイナンバーカードを「健康保険証として使えるようにする（＝マイナ保険証）」制度がスタートする中で、「マイナ保険証を使うと年収がバレるのでは？」といううわさを耳にしたことがある人もいるのではないでしょうか。 この記事では、マイナ保険証は健康保険証とはどう違うのか、なぜ年収が関係してくると言われるのか、制度の仕組みとともに解説します。 「マイナ保険証」とは何か：健康保険証