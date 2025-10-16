水ドラ25「２５時、赤坂で Season2」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。駒木根葵汰、新原泰佑W主演。芸能界BLドラマ、待望の続編◆二人の人気俳優の甘い恋人生活、そして俳優としての人生を切なく美しく描く。ついに、舞台編がスタート。【動画】人気俳優の甘い恋人生活…引越しを終えた二人は、公私共に次のステージへと進み始めるが…第3話 恋人はライバル別れの危機を乗り越え、羽山（駒木根葵汰）と白崎（新原泰