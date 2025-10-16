◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・最終ステージ第２戦ソフトバンク―日本ハム（１６日・みずほペイペイドーム）スタメンが発表され、ＣＳ初勝利を目指す日本ハム・新庄剛志監督は第１戦から大幅にメンバーを変更。「２番・中堅」に浅間大基を起用するなど４人を入れ替えた。ソフトバンクは第１戦と変わらず。スタメンは以下の通り【日本ハム】１（中）万波、２（中）浅間、３（三）清宮、４（指）レイエ