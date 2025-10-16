楽天は１６日、渡辺佳明内野手（２８）が神奈川県内の病院で右肘関節クリーニング手術を受けたと発表した。試合復帰まで３、４か月を要する見込み。渡辺佳は内外野の複数ポジションを守れるユーティリティープレーヤーで、今季は７５試合に出場して打率２割７分９厘。４月２７日のソフトバンク戦、５月１３日のロッテ戦の２度サヨナラ勝ちにつながる一打を放ち、勝負強い打撃を発揮した。開幕から１軍でプレーを続けていたが、９