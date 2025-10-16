Ｊ１柏は１６日、柏市内で次節のＧ大阪戦（１８日・パナスタ）へ向けた調整を非公開で行った。Ｇ大阪は公式戦８戦無敗を継続中。前節の鹿島戦もＧＫ一森純がＰＫを好セーブで防ぎ、０―０で引き分けに持ち込んだ。好調の相手だが、ＦＷ細谷真大は「今は何も気にせずに、しっかりと与えられた練習の中でどうやっていくのかに集中して取り組みたい」と、相手ではなく自身の役割に集中することを誓った。１２日のルヴァン杯準決勝