10月16日からNetflixで配信がスタートする「匿名の恋人たち」。本作で主演を務めるのは、ラブストーリーへの出演が13年ぶりとなる小栗旬さんと、韓国のトップ女優でありネイティブレベルの日本語を話すハン・ヒョジュさん。小栗さん演じる、潔癖症のため人と触れ合えない藤原壮亮。ハン・ヒョジュさん演じる、視線恐怖症のため人の目を見られないイ・ハナ。それぞれに事情を抱えた2人が運命的に出会い、不器用な大人の恋が始まった