この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。自分以外の人の新しい視点や考え方から学びを得ることはありますよね。今回は、Xに投稿された学びになるような投稿を3つ厳選してご紹介します。思わず「そうなの？」と驚いたり、見習いたくなったりするような投稿をどうぞごらんください。 自慢話は親にするのが良い理由、親の立場からの投稿に8.9万いいね どん💀(@don_dorei)さんの投稿です。自慢したいことがあ