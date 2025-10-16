◇男子ゴルフツアー日本オープン第1日（2025年10月16日栃木県日光CC＝7238ヤード、パー70）第1ラウンドは午後4時32分、霧と日没による視界不良のため中断。そのままサスペンデッドとなり、24人が競技を終了できなかった。順位は全て暫定。ツアー1勝の長野泰雅（22＝福岡銀行）が9バーディー、2ボギー、2ダブルボギーの3アンダー67をマークし単独首位に立った。日光CCで行われた21年日本プロを制したキム・ソンヒョン